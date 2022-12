Netanyahu: 'Estenderemo rapporti pace di Israele coi vicini'

TEL AVIV - La prosecuzione della lotta contro il nucleare dell'Iran; la estensione degli accordi di pace con i vicini arabi "nel contesto della difesa degli interessi di sicurezza, storici e nazionali di Israele"; lo sviluppo della politica di insediamento "nella Terra d'Israele: in Galilea, nel Negev, nel Golan e nella Giudea-Samaria (Cisgiordania)"; il mantenimento dello status quo nei legami Stato-religione, "incluso il rapporto con i Luoghi santi": queste alcune delle linee che guideranno il nuovo governo israeliano. Lo anticipa oggi su Facebook il neopremier, Benyamin Netanayhu, che domani si presenterà alla Knesset per il giuramento.



Nel lungo testo diffuso su Facebook Netanyahu elenca una serie di progetti che il suo governo intende realizzare in campo economico e sociale, nonchè nello sviluppo delle infrastrutture nazionali. Prefigura una riduzione dei divari sociali; l'abbassamento dei costi degli alloggi; un ammodernamento dei trasporti pubblici; un incremento della immigrazione ebraica.



Parla della difesa dell'ambiente e del contributo di Israele di fronte ai cambiamenti climatici mondiali. Entra anche nel merito di riforme nel sistema educativo.



Netanyahu, in questo testo, evita invece di affrontare temi che hanno destato inquietudine in una parte della opinione pubblica interna. Fra questi, la riforma giudiziaria e la possibile riduzione dei poteri della Corte suprema, che sono invocate a gran voce dalle liste della sua coalizione di governo. Non sono nemmeno menzionati il futuro status della comunità Lgbt, i cambiamenti strutturali nel ministero della difesa per quanto concerne le attività civili in Cisgiordania; nè le prerogative che egli intende garantire al futuro ministro della sicurezza nazionale, il leader del partito di estrema destra 'Otzmà Yehudit' (Potenza ebraica), Itamar Ben Gvir.