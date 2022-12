Al-Fatah, governo Israele 'un pericolo per il nostro futuro' Appello del vice di Abu Mazen a coesione fra le varie fazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 DIC - Il nuovo governo israeliano rappresenta un pericolo per i palestinesi, secondo Mohammed al-Alul, il vice di Abu Mazen nella direzione di al-Fatah.



Al-Alul ha parlato a un raduno tenuto oggi a Ramallah (Cisgiordania) in occasione del 58.mo anniversario della fondazione del suo movimento.



"E' il governo più di destra e fascista mai visto finora", ha detto, citato dai media. "Rappresenta un pericolo per Gerusalemme, per la moschea al-Aqsa, per i nostri figli e per il nostro futuro". Al-Alul si è detto fiducioso che i palestinesi sapranno misurarsi "con questa sfida" anche , attraverso una coesione fra le diverse fazioni, "cosa che consentirà di rafforzare la lotta popolare". In questa circostanza, aggiunge la agenzia di stampa Maan, al-Fatah ha lanciato un appello a Hamas a superare le divisioni del passato e a "dare la priorità agli interessi nazionali".



Ieri il presidente Abu Mazen ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della difesa uscente di Israele, Benny Gantz, a cui ha chiesto di "mettere fine alla ripetute incursioni in Cisgiordania da parte dell'esercito e dei coloni". (ANSAmed).