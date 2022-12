Tunisia: presidente Saied minimizza bassa affluenza al voto E contrattacca, 'opposizione mette cittadini contro istituzioni

(ANSAmed) - TUNISI, 29 DIC - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha minimizzato la massiccia astensione alle recenti elezioni legislative e ha attaccato violentemente i suoi detrattori che continuano a denunciare un peggioramento della situazione delle libertà nel Paese da quando Saied ha accentrato su di sé i poteri.



L'autorità elettorale tunisina ha annunciato ufficialmente un'affluenza alle urne dell'11,22% alle elezioni legislative del 17 dicembre, in leggero aumento rispetto al dato preliminare dell'8,8% reso pubblico dopo la chiusura delle urne. Questa partecipazione, di gran lunga la più bassa dalla rivoluzione che ha rovesciato la dittatura nel 2011, è stata interpretata come un affronto per Saied, essendo il nuovo Parlamento (senza poteri reali) l'ultima tappa del processo politico intrapreso da Saied il 25 luglio 2021, che ha portato il Paese ad una Costituzione iperpresidenzialista.



"Un'affluenza alle urne del 9% o del 12% è preferibile a quella del 99% annunciata nelle precedenti elezioni acclamate da capitali straniere sapendo che erano truccate", ha affermato Saied durante un incontro al Palazzo di Cartagine con il capo del governo Najla Bouden, diversi ministri, tra cui quello della Difesa, e funzionari della sicurezza.



Il presidente ha anche attaccato violentemente i suoi oppositori e detrattori, senza mai citarli per nome, accusandoli di "minare lo Stato e i suoi simboli", atto che ha definito "un complotto contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato".



Saied ha anche negato qualsiasi declino delle libertà e dei diritti in Tunisia dopo il suo colpo di forza, definendo "mercenari" coloro che lo criticano su questo fronte. (ANSAmed).