Israele: media, consigliere Usa Sullivan presto da Netanyahu Walla,in avanscoperta per studiare la linea del nuovo governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 DIC - L'amministrazione di Joe Biden progetta di inviare in Israele a metà gennaio il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan per tastare il terreno riguardo la politica del nuovo governo di Benyamin Netanyahu, che è sostenuto da partiti di estrema destra legati al movimento dei coloni e da partiti ortodossi. Lo anticipa il sito Walla secondo cui non è escluso che in seguito anche il segretario di Stato Antony Blinken giungerà a Gerusalemme.



Sullivan, secondo quanto ha appreso Walla da fonti diplomatiche, incontrerà Netanyahu, il nuovo direttore del Consiglio israeliano per la sicurezza nazionale Zahi Hanegbi (Likud) e probabilmente anche il nuovo ministro per le questioni strategiche Ron Dermer, ex ambasciatore di Israele a Washington e stretto consigliere del primo ministro. Fonti israeliane hanno previsto che fra gli argomenti che saranno discussi in questi incontri ci saranno il contenimento degli sforzi iraniani di dotarsi di un potenziale atomico e le prospettive di un accordo fra Israele ed Arabia Saudita: temi menzionati ancora ieri da Netanyahu nel discorso di presentazione alla Knesset del suo nuovo governo. (ANSAmed).