Amman convoca l'ambasciatore di Israele Dopo visita Gvir alla Spianata:'Rispetti diritto internazionale'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 GEN - L'ambasciatore di Israele in Giordania Eitan Surkis è stato convocato oggi al Ministero degli Esteri di Amman dove ha ricevuto una lettera di protesta riguardante la visita sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme del ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale giordana Petra.



Nel testo la Giordania ribadisce che Israele, "in quanto potenza occupante, deve rispettare il diritto internazionale nella città occupata di Gerusalemme e nei suoi Luoghi santi" e mettere fine ai "tentativi di alterare lo status quo storico e legale". La moschea al-Aqsa assieme con la intera Spianata antistante "sono un luogo di culto islamico", afferma la Giordania.(ANSAmed).