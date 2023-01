Libia: premier Dbeibah, 2023 sarà l'anno delle elezioni Accusa speaker HOR e HCS di accordi 'sospetti' sparizione potere

(ANSAmed) - TUNISI, 03 GEN - Il primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibah, nel primo consiglio dei ministri dell'anno, ha dichiarato che il presidente della Camera dei Rappresentanti (HoR) Aqila Saleh e dell'Alto Consiglio di Stato (Hcs), Khalid Al-Mishri, sono impegnati a cercare nuovi modi per condividere il potere attraverso "accordi sospetti", accusandoli di aver cercato di condividere il potere privando il popolo libico di tenere le elezioni nella precedente data programmata, ovvero il 24 dicembre 2021. Lo riporta il The LIbya Observer secondo cui per Dbeibah "il 2023 sarà sia l'anno delle elezioni che dell'unità delle istituzioni" e che "nonostante i tentativi di ostruzionismo il settore dello sviluppo è in moto dal suo arrivo al governo". "Abbiamo iniziato a costruire scuole in tutte le parti della Libia in progetti che sono stati sospesi per 20 anni. Il 2023 avrà un rigoroso follow-up sugli appalti pubblici per completare tutti i contratti dopo essere stati accusati di corruzione in precedenza". Dbeibah ha detto, sottolineando che" il risultato più importante del governo è stato l'attivazione dell'amministrazione locale, cosa che non era avvenuta negli anni precedenti", riporta il The Libya Observer. (ANSAmed).