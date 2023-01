Arabia Saudita sequestra oggetti per bambini color arcobaleno

ROMA - Le autorità dell'Arabia Saudita hanno sequestrato dai negozi articoli per bambini di color arcobaleno poiché sostengono che questi colori incoraggiano l'omosessualità. Lo riporta l'Indipendent. Funzionari del Ministero del Commercio sono entrati nei centri commerciali della capitale Riad per confiscare oggetti come giocattoli, fermagli per capelli, articoli di bellezza, vestiti, cappelli, quaderni, astucci. Una clip di un servizio giornalistico, twittata dal canale televisivo di stato Al-Ekhbariya, mostra due funzionari che girano per i negozi per ispezionare la merce prima di ammucchiare gli articoli dai colori vivaci sul pavimento. Un funzionario ha detto al canale che gli articoli color arcobaleno "promuovono i colori omosessuali" e "si rivolgono alle giovani generazioni".

Il Ministero ha twittato che gli oggetti sono stati sequestrati perché "contengono simboli e segni che invitano alla deviazione e contraddicono il buon senso". I negozi che saranno trovati a venderli saranno soggetti a sanzioni legali, ha aggiunto.