Borrell il 5-6 gennaio in Marocco, dialogo con Ue sul tavolo Alto Rappresentante vedrà vertici governo e attori economici

(ANSAmed) - BRUXELLES, 4 GEN - L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, si recherà in visita ufficiale in Marocco il 5 e 6 gennaio. Lo rende noto il Servizio di Azione Esterna dell'Ue.



Giovedì 5 gennaio, l'Alto rappresentante incontrerà a Rabat il capo del governo, Aziz Akhannouch, il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e degli Espatriati marocchini, Nasser Bourita, e altri interlocutori istituzionali della società e degli attori economici marocchini. Il giorno seguente, Borrell si recherà a Fez per un incontro con i professori e gli studenti dell'Università euromediterranea di Fez, dove terrà un discorso. La visita sarà l'occasione per una discussione approfondita sull'attuazione del partenariato Ue-Marocco, anche nella prospettiva della nuova Agenda mediterranea. Borrell farà il punto sulle questioni in corso ed esplorerà aree specifiche in cui il dialogo e la cooperazione possono essere ulteriormente rafforzati. Gli incontri offriranno anche l'opportunità di scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali di interesse comune e di particolare importanza nell'attuale difficile contesto globale, nonché sull'impatto complessivo della guerra in Ucraina.(ANSAmed).