Gerusalemme: Ue, 'evitare escalation, resti status quo' 'Appello a tutte le parti affinché non ci siano provocazioni'

(ANSA) - BRUXELLES, 04 GEN - "Stiamo seguendo molto da vicino non solo la situazione sul terreno ma anche i primi passi del nuovo governo israeliano con cui ci auguriamo ci sia cooperazione su valori comuni. Per questo ricordiamo l'importanza di mantenere lo status quo" per la Spianata delle Moschee a Gerusalemme. "E' importante che tutti contribuiscano ad una de-escalation ed evitino provocazioni. Facciamo appello a tutti gli attori affinché evitino qualsiasi escalation". Lo ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue, Peter Stano, soffermandosi sulle tensioni in Medio Oriente dopo la visita di Itamar Ben Gvir alla Spianata delle Moschee. (ANSA).