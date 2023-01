Tunisia: oppositori nel mirino di indagini a sfondo politico Leader Fronte salvezza nazionale, non risponderò a convocazione

(ANSAmed) - TUNISI, 04 GEN - Il Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione al presidente tunisino Kais Saied, ha accusato il potere di strumentalizzare la giustizia per mettere a tacere i suoi membri, nei confronti di alcuni dei quali sono state avviate indagini.



Durante una conferenza stampa a Tunisi, il leader del Fronte di salvezza nazionale, Ahmed Nejib Chebbi, ha affermato di essere stato convocato dai giudici insieme ad altri tre membri del suo gruppo, Ridha Belhadj, Chaïma Issa e Jawhar Ben Mbarek, a seguito di una denuncia presentata dalla leader del Partito Destouriano Libero, Abir Moussi, anche lei in opposizione a Saied. La denuncia è stata presentata dopo Chebbi ha accusato Moussi durante un discorso del 25 dicembre di voler ripristinare una dittatura in Tunisia sul modello di quella di Zine El Abidine Ben Ali, rovesciata nel 2011 durante la prima rivolta della primavera araba. "In 24 ore e senza che la denuncia fosse esaminata, è stata presa la decisione di perseguirci", ha dichiarato Chebbi, per il quale questa premura giudiziaria dimostra che "questa denuncia è strumentalizzata dal potere".



"Questa è una brutta scena legale a cui non prenderemo parte", ha detto. "Non risponderò a questa convocazione, e se sarò costretto a farlo, rimarrò in silenzio". "Qualsiasi tunisino libero, o che abbia un'opinione indipendente, o che faccia parte dell'opposizione, è per Kais Saied un criminale", ha aggiunto Chebbi, che aveva invitato Saied a dimettersi dopo la massiccia astensione registrata il 17 dicembre. al primo turno delle elezioni per un Parlamento senza veri poteri. "Stiamo combattendo una battaglia esistenziale, o prevalgono democrazia e libertà o è tirannia", ha aggiunto.



Chebbi ha infine annunciato lo svolgimento di una "grande manifestazione" il 14 gennaio per celebrare il 12mo anniversario della caduta del regime di Ben Ali. Inoltre, l'avvocato Ayachi Hammami, che difende i giudici destituiti Saied nel giugno 2022, ha annunciato di essere stato anche lui citato in giudizio nell'ambito di un'indagine per aver diffuso false voci "con l'obiettivo di minare la sicurezza pubblica". Secondo l'avvocato, la sua citazione si basa su un controverso decreto promulgato a settembre dal presidente tunisino che prevede pene detentive per chiunque diffonda sui media o sui social network "false informazioni o false voci". Secondo lui, questa convocazione è legata alle sue dichiarazioni sui media alla fine di dicembre, annunciando che l'unità giudiziaria antiterrorismo aveva chiesto all'autorità di controllo della giustizia di revocare l'immunità di 13 giudici per poterli interrogare in connessione con presunti reati "terroristi". Martedì 35 ONG per i diritti umani hanno espresso in un comunicato la loro "assoluta solidarietà" ad Hammami di fronte alle "accuse inventate" contro di lui. (ANSAmed).