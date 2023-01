Erdogan a Putin, ripulire nord della Siria da 'terroristi curdi' Soprattutto nell'area di Manbij e Tel Rifaat

(ANSAmed) - ISTANBULBOGAZI, 05 GEN - Passi concreti dovrebbero essere presi per "ripulire" il nord della Siria, soprattutto Manbij e Tel Rifaat, dai "gruppi terroristi Pkk, Pyd e Ypg". Lo ha detto in una telefonata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, all'omologo russo Vladimir Putin facendo riferimento a formazioni curde armate che controllano alcune zone nel nord della Siria e che Ankara ritiene terrorist (ANSAmed).