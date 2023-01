Libia: Al Cairo intesa su road map per elezioni Incontro tra Saleh (Hor) e Al Mishri (Hcs)

(ANSAmed) - TUNISI, 5 GEN - Il presidente della Camera dei rappresentanti (Hor) di Tobruk, Aguiila Saleh, e il presidente dell'Alto Consiglio di Stato (Hcs) di Tripoli, Khalid Al Mishri, si sono incontrati oggi al Cairo per riprendere i colloqui finalizzati a definire la base costituzionale per arrivare ad organizzare nuove elezioni in Libia. In un comunicato congiunto pubblicato dal parlamento di Tobruk i due leader hanno poi reso noto il raggiungimento di un accordo "su una road map chiara e precisa da annunciare in un secondo momento volta a completare tutte le procedure necessarie per portare a termine il processo elettorale, sia riguardo le basi legali che quelle relative alle procedure esecutive e all'unificazione delle istituzioni" e "l'impegno da parte della Commissione mista tra i due consigli di trasmettere l'atto costitutivo alle due assemblee per l'approvazione secondo il sistema di ciascuna camera".



Nella dichiarazione congiunta inoltre viene "ringraziato l'Egitto per aver ospitato e fornito l'atmosfera appropriata per condurre i colloqui costituzionali che hanno portato all'accordo, elogiando anche il ruolo delle parti internazionali e locali, guidate dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), rappresentata dal capo della missione, Abdoulaye Bathily, e i paesi amici e fraterni che cercano la stabilità della Libia, la sicurezza e la sua integrità territoriale".(ANSAmed).