Qatargate: Borrell in Marocco, 'no a impunità per corruzione'

BRUXELLES - "Con il capo del governo marocchino Aziz Akhannouch e con il ministro degli Esteri Nasser Bourita abbiamo affrontato la questione del Qatargate. E' una questione che evidentemente ci preoccupa, le accuse sono gravi. La posizione dell'Ue è chiara, non ci può essere impunità per la corruzione. Dobbiamo attendere i risultati delle indagini in corso e ci attendiamo la piena collaborazione di tutti". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, in missione in Marocco, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia di Rabat.



"Il partenariato tra l'Ue e il Marocco è importante e va protetto. E' un partenariato che sta affrontando attacchi giuridici ed attacchi mediatici ripetuti. Questi attacchi arrivano anche dall'interno delle istituzioni europee e sono il risultato di azioni che hanno il Marocco al centro e oggetto di calcoli di altri per colpire questa relazione", ha affermato dal canto suo il ministro Bourita. "Il Marocco difenderà i suoi interessi e conta sui partner per difendere questo partenariato", ha aggiunto.