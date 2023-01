Siria: Assad riceve a Damasco ministro Esteri degli Emirati

BEIRUT - Il presidente siriano Bashar al Assad ha ricevuto a Damasco il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdallah ben Zayed, nella seconda visita del capo della diplomazia emiratina in Siria dal novembre del 2021. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, che pubblica foto dell'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri al palazzo presidenziale di Damasco.



Nel marzo scorso, Assad aveva compiuto proprio ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati, la sua prima visita in un Paese arabo da quando nel 2011 erano scoppiate le violenze armate in Siria, poi trasformatesi in un conflitto su scala internazionale ancora in corso. Gli Emirati, interessati a espandere la loro influenza politica e finanziaria nel Mediterraneo orientale, sono il Paese arabo del Golfo che ha normalizzato negli ultimi anni i rapporti sia col governo centrale siriano - sostenuto da Iran e Russia ma escluso dalla Lega Araba dal 2012 - sia con Israele, appoggiato dagli Stati Uniti e che è da decenni tecnicamente in stato di belligeranza con la Siria.