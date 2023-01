Siria: Onu, via libera agli aiuti umanitari per altri 6 mesi

NEW YORK - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimita' una risoluzione che conferma l'estensione delle operazioni umanitarie transfrontaliere in Siria per altri sei mesi. Il meccanismo riguarda la consegna di aiuti umanitari dalla Turchia a circa 4 milioni di persone nella Siria nordoccidentale, e i Quindici sono riusciti a evitare un ennesimo scontro con la Russia sul tema. L'autorizzazione del Consiglio Onu e' necessaria perché le autorità siriane non hanno acconsentito all'operazione umanitaria, che dal 2014 ha fornito aiuti tra cui cibo, medicine e alloggi alle aree controllate dall'opposizione in Siria.



Il segretario generale Antonio Guterres ha definito le operazioni umanitarie transfrontaliere dell'Onu "un'ancora di salvezza indispensabile per 4,1 milioni di persone". "Le Nazioni Unite si impegnano a perseguire tutte le strade per fornire aiuto e protezione attraverso le vie più sicure, dirette ed efficienti - ha continuato -. L'accesso umanitario in tutta la Siria, anche attraverso operazioni transfrontaliere, deve essere ampliato attraverso investimenti in progetti di ripresa precoce".