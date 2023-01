In Spagna allarme governo per 14 femminicidi in un mese

MADRID - Il Ministero dell'Interno spagnolo ha convocato per domani e dopodomani una riunione con responsabili delle forze dell'ordine per analizzare recenti casi di femminicidio, dopo che ne sono stati notificati almeno 14 certi o probabili nel periodo compreso tra dicembre 2022 e i primi giorni del 2023: lo ha reso noto il ministro Fernando Grande-Marlaska, secondo quanto riportato da media iberici.



La concentrazione di diversi casi in un lasso di tempo relativamente corto ha suscitato allarme nel governo e in altre istituzioni. "Bisogna esaminare ogni possibilità di miglioramento e coordinamento per evitare tutti i casi. Ma non porremo fine alla violenza di genere se non poniamo fine al maschilismo: educazione, prevenzione e femminismo finché non ci sarà più nemmeno una vittima", ha twittato ieri le ministra delle Pari opportunità, Irene Montero.



Nel corso del 2022, le donne uccise probabilmente da compagni o ex compagni sono state 49.