Tajani, presto inviato speciale per i cristiani perseguitati

ROMA - "Ho deciso di nominare in tempi brevi un inviato speciale del ministro degli Affari Esteri per tutelare le comunità cristiane perseguitate nel mondo e ho chiesto all'Ordine di Malta di darci una mano per far sì che si riducano le sofferenze di queste popolazioni": lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della visita ufficiale a Palazzo Magistrale, sede capitolina dell'Ordine di Malta.



Il capo della Farnesina è stato accolto stamattina dal segretario generale degli Affari esteri e ambasciatore presso la Repubblica Italiana, Stefano Ronca, e dal Gran Cancelliere Riccardo Paternò, per poi essere ricevuto dal Luogotenente di Gran Maestro Fra' John T. Dunlap.



"Lavoreremo per tutelare insieme le minoranze cristiane nel mondo. Credo sia giusto proteggerle e fare in modo che la libertà religiosa possa esserci ovunque. Deve esserci reciprocità e noi ci batteremo per questo", ha concluso.