Erdogan, sempre più migranti da Turchia torneranno in Siria Grazie alla cooperazione tra Ankara, Mosca e Damasco

(ANSAmed) - ISTANBUL, 11 GEN - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che sempre più migranti siriani, fuggiti negli scorsi anni in Turchia a causa della guerra, torneranno in patria. Dopo aver rivelato che "circa 550mila rifugiati dal nostro Paese sono tornati nelle regioni che abbiamo ripulito dal terrorismo" nel nord della Siria, come riporta Anadolu, Erdogan ha detto che "i contatti diplomatici che da tempo vanno avanti come Russia, Siria e Turchia daranno i loro frutti e il numero aumenterà". Attualmente circa 3,7 milioni di siriani vivono in Turchia. (ANSAmed).