Migranti: presidenza Ue lavorerà su dimensione esterna Focus su frontiere esterne e rimpatri

(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 GEN - La presidenza di turno svedese dell'Ue focalizzerà la sua azione, per il momento, sulla dimensione esterna del fenomeno dell'immigrazione irregolare.



Questa l'indicazione raccolta a Stoccolma in occasione della presentazione della presidenza svedese dell'Ue. Il dossier sarà sul tavolo del vertice dei leader Ue in programma per il 9 e 10 febbraio a Bruxelles insieme a quello sulla risposta europea all'Inflation reduction act (Ira) statunitense.



Secondo fonti della presidenza, a fronte di un tema così delicato e controverso come quello delle azioni da mettere in campo per gestire il fenomeno dell'immigrazione illegale, al vertice si cercherà di fare passi in avanti per il rafforzamento delle frontiere esterne, anche attraverso l'azione di Frontex, e per incentivare i Paesi di origine ad accettare i rimpatri dei loro cittadini giunti clandestinamente sul territorio dell'Ue. A quanto si è appreso il tema è stato, insieme ad altri, al centro dei colloqui che il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto ha avuto ieri qui a Stoccolma con la collega Jessika Roswall. (ANSAmed).