Tunisia: ministro Esteri, Italia 'primo partner strategico' Primo investitore in energia e secondo partner in investimenti

(ANSAmed) - TUNISI, 11 GEN - Il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, e il suo omologo Antonio Tajani, "conferma la dinamica delle relazioni italo-tunisine in tutti i settori, nell'ambito del sostegno al partenariato strategico tra i due Paesi, e mostra che l'Italia dal 2021 è diventata il 'primo partner strategico' della Tunisia": è quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Tunisi pubblicato su Facebook dopo la "fruttuosa" telefonata di ieri tra i due ministri. Il colloquio si è concentrato sui "modi per rafforzare le relazioni italo-tunisine in aree di interesse comune e sulla questione della migrazione irregolare", prosegue la nota.



Secondo il ministero tunisino, "l'Italia è il primo investitore nel settore dell'energia e il secondo partner negli investimenti esteri, con la presenza di 901 imprese italiane in Tunisia a forte occupazione". La nota sottolinea poi "che la cooperazione italo-tunisina è stata rafforzata dall'annuncio del contributo Ue di 307,6 milioni di euro per il progetto di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia" (Elmed).



"Questo progetto strategico consentirà alla Tunisia di soddisfare il proprio fabbisogno energetico, rafforzare la sicurezza e la transizione energetica e raggiungere l'integrazione e la complementarità con l'Europa nel settore delle energie rinnovabili", spiega il ministero. "I due ministri hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento sulla migrazione irregolare, con l'obiettivo di trovare soluzioni adeguate, viste le sfide e le ripercussioni che pone sul piano della sicurezza e sul piano umanitario e hanno riaffermato la necessità di adottare un approccio globale e di mettere in atto meccanismi adeguati per incoraggiare la migrazione regolare", conclude la nota annunciando che "è stato concordato uno scambio di visite ministeriali per discutere tutti gli aspetti della cooperazione e individuare le soluzioni necessarie per affrontare le questioni relative alla migrazione irregolare". (ANSAmed).