Egitto: Hrw, in 2022 repressione e ripulitura di immagine

IL CAIRO - Nel 2022 il governo egiziano "non ha affatto allentato la repressione" dei dissidenti "né ha abrogato le leggi che limitano le libertà fondamentali". Al contempo, Il Cairo "ha compiuto uno sforzo" per "ripulire l'immagine del Paese senza attuare fondamentali riforme fra l'altro" avviando "un dialogo nazionale" con parte dell'opposizione "sponsorizzato dal presidente" Abdel Fattah al-Sisi e "ospitando la Cop27, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, a novembre". Lo sostiene Human Rights Watch (Hrw) nel suo "World Report 2023" come scrive la stessa organizzazione per la difesa dei diritti umani statunitense sul proprio sito.



"Sisi aveva designato il 2022 come 'l'anno della società civile', ma esponenti-chiave di quella stessa" componente del Paese "sono stati soggetti a divieti di viaggio (all'estero) arbitrari, congelamento dei beni e indagini penali come rappresaglia per il loro pacifico attivismo", ricorda Hrw.



"Nonostante abbia ospitato la Cop27, il governo ha imposto arbitrari ostacoli al finanziamento, alla ricerca e alla registrazione" di nuove ong: tutti impedimenti "che hanno indebolito le organizzazioni ambientaliste locali, costringendo alcuni attivisti all'esilio e altri" ad "abbandonare un lavoro importante", si sostiene ancora nella sintesi.



"Nel 2022, a parte i cambiamenti estetici, il governo del presidente Abdel Fattah el-Sisi non ha mostrato alcuna reale volontà politica di porre fine alle sistematiche violazioni dei diritti contro ampi segmenti della società", ha affermato Adam Coogle, vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Hrw. "Le autorità egiziane dovrebbero capire che nessuna campagna di pubbliche relazioni sarà sufficiente per nascondere la crisi dei diritti umani del Paese" e che "solo la fine della repressione e una vera riforma potranno farlo", ha aggiunto.