Tunisia: Hrw, nel 2022 gravi violazioni dei diritti umani Presa di potere Saied 'ha bloccato la transizione democratica'

(ANSAmed) - ROME, 12 JANUARY - Nel 2022 in Tunisia "sono continuate le gravi violazioni dei diritti umani, comprese le restrizioni alla libertà di parola, la violenza contro le donne e le restrizioni arbitrarie dovute allo stato di emergenza del Paese". Lo sostiene Human Rights Watch (Hrw) nel suo 'World Report 2023' come scrive la stessa organizzazione per la difesa dei diritti umani statunitense sul proprio sito, aggiungendo che "le autorità hanno adottato una serie di misure repressive contro oppositori, critici e personalità politiche, inclusa l'assegnazione di loro a residenze fisse, l'imposizione di divieti di viaggio e il perseguimento - a volte nei tribunali militari - per critiche pubbliche al presidente, alle forze di sicurezza o ad altri funzionari." "La presa di potere del presidente Kais Saied nel luglio 2021 - sostiene ancora Hrw - ha indebolito le istituzioni governative progettate per controllare i poteri presidenziali e ha bloccato la transizione democratica del Paese". "Nel settembre 2021, il presidente Saied ha sospeso la maggior parte della Costituzione del 2014 e si è concesso un potere quasi illimitato di governare per decreto", afferma l'organizzazione, che prosegue: "Ha usato questa autorità per consolidare il potere nel 2022 introducendo una serie di riforme regressive e minando l'indipendenza della magistratura. Dopo aver sospeso il Parlamento nel luglio 2021, Saied lo ha sciolto completamente nel marzo 2022 dopo che i parlamentari hanno tentato di incontrarsi online per protestare contro le sue misure eccezionali".



"Il presidente Saied - prosegue ancora Hrw - ha mantenuto la sua tabella di marcia politica dichiarata tenendo un referendum costituzionale il 25 luglio ed elezioni legislative anticipate il 17 dicembre. Tuttavia, il processo di riforma costituzionale è stato opaco ed è stato boicottato da gran parte dell'opposizione e della società civile. La nuova Costituzione, approvata il 26 luglio, concede poteri quasi illimitati al presidente senza forti tutele per i diritti umani". Nel Report 2023 Hrw passa poi in rassegna i vari aspetti di quanto avvenuto nel 2022 in Tunisia (riforma costituzionale, indipendenza giudiziaria, elezioni, diritti delle donne, orientamento sessuale e identità di genere), sottolineando per ogni paragrafo un' accezione negativa per quanto riguarda democrazia e diritti.(ANSAmed). (ANSA).