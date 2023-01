Grecia, annullato il processo contro attivisti pro-migranti

ATENE - Il tribunale dell'isola di Lesbo ha annullato il processo per spionaggio contro l'attivista e profuga siriana Sarah Mardini e altri 23 operatori umanitari della ong Erci (Emergency Response Center International) a causa di alcuni "difetti procedurali", ponendo fine a quello che è stato definito da diversi osservatori come "il più grande caso di criminalizzazione della solidarietà in Europa". La decisione è stata presa a seguito di alcuni difetti procedurali evidenziati dalla difesa degli attivisti, come la mancata traduzione dell'atto d'accusa per gli imputati stranieri.



Poco prima della decisione, venerdì mattina, anche l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati si era espresso sulla vicenda. "Questo tipo di processo è davvero preoccupante, perché criminalizza azioni che salvano la vita delle persone e crea un pericoloso precedente", ha dichiarato Elizabeth Throssell, portavoce dell'UNHCR, durante il regolare briefing delle Nazioni Unite a Ginevra.



"Questa non è giustizia! La giustizia sarebbe stata un processo quattro anni fa in cui saremmo stati scagionati", ha commentato, in un video pubblicato su Twitter, l'attivista tedesco e irlandese Sean Binder fuori dal tribunale di Lesbo dopo l'annuncio dell'annullamento del processo. Binder, assieme alla profuga siriana Sarah Mardini, era diventato il simbolo della campagna portata avanti da Amnesty International per chiedere l'assoluzione degli attivisti coinvolti in un processo che è stato definito "una farsa" e "il più grande caso di criminalizzazione della solidarietà in Europa", per fatti risalenti al 2018. Al contrario di Binder, Mardini non era presente in tribunale poiché la Grecia le vieta l'ingresso per questioni di sicurezza nazionale. Fuggita da Damasco con la sorella nel 2015, aveva ottenuto lo status di rifugiata in Germania ma era tornata nell'isola greca per partecipare come volontaria alle operazioni di soccorso dei migranti, fino a quando nel 2018 è stata arrestata assieme a Binder e ha trascorso più di tre mesi nel carcere greco, prima di essere rilasciata su cauzione. La sua storia, assieme a quella della sorella Yusra, che ha partecipato come nuotatrice alle Olimpiadi di Rio e Tokyo, ha ispirato il film di Netflix "Le nuotatrici".



"Dopo quattro anni di limbo abbiamo finalmente ricevuto qualche notizia positiva, ma questa non è giustizia: se la stessa strategia di lunghissimi rinvii e vizi procedurali viene applicata per le restanti accuse, potremmo aspettare ancora 15 anni per dimostrare la nostra innocenza": così il movimento Free Humanitarians nato per chiedere l'assoluzione degli attivisti ha commentato sulla sua pagina Twitter la decisione del tribunale di Lesbo. Gli operatori umanitari sono infatti ancora oggetto di indagini per traffico di esseri umani e associazione a delinquere e rischiano, secondo Amnesty, fino a 25 anni di carcere.