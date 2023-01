Spagna: polemiche per un piano 'pro-vita' di Vox

MADRID - Un piano "pro-vita" in materia di aborto promosso dal partito ultraconservatore spagnolo Vox nella regione della Castiglia e León, dove dal 2022 governa insieme al Partito Popolare (Pp), sta suscitando aspre polemiche nel Paese. Presentato dal vicepresidente regionale e coordinatore territoriale di Vox Juan García-Gallardo, il piano prevede l'introduzione di misure come la garanzia di "assistenza psico-sociale" alle donne che intendono abortire, la possibilità per i genitori interessati di "ascoltare il battito cardiaco del feto" in un periodo della gestazione e l'accesso a "ecografie in 4d". "Se riusciamo a salvare anche solo una vita, tutto sarà valso la pena", ha detto García-Gallardo.



L'iniziativa di Vox ha scatenato reazioni di indignazione da parte del centrosinistra, al governo nazionale. "Questo significa intimidire le donne", ha twittato la ministra dell'Istruzione e portavoce del Partito Socialista, Pilar Alegría. "Difenderemo i diritti delle donne e non permetteremo nessun passo indietro", ha dichiarato a El País la ministra della Sanità, Carolina Darias. Voci di questa parte politica hanno chiesto al Pp di smarcarsi dall'iniziativa dei partner di governo in Castiglia e León. Ma dalla formazione sono arrivati messaggi contradditori. Parlando alla tv Antena 3, il portavoce nazionale per la campagna elettorale del Pp Borja Sémper si è detto non favorevole al piano. Più tiepidi, invece, alcuni assessori regionali popolari. Nel frattempo, riporta l'agenzia Efe, anche la governatrice di Madrid, la popolare Isabel Díaz-Ayuso, ha annunciato la volontà di attivare un telefono "a favore della vita" per donne incinte. "Ma non sarà contro nessuno", ha aggiunto nel corso di un atto di partito. In questa regione a maggio ci saranno elezioni.