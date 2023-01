Tajani, con Turchia priorità lotta a immigrazione illegale

ROMA - "Ringrazio @MevlutCavusoglu per l'incontro di oggi. Il contrasto all'immigrazione illegale è una priorità strategica dei nostri governi, anche per stabilizzare la Libia ed i Balcani. Lavoriamo a rafforzare i nostri rapporti economici, anche con business forum ad Istanbul". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita oggi ad Ankara.



"L'Italia e la Turchia condividono una visione comune su molte questioni legate alla sicurezza e sono fortemente impegnate a promuovere la stabilità internazionale e regionale, anche nell'ambito della Nato, in relazione a una serie di crisi regionali", ha affermato Tajani in una intervista all'agenzia turca Anadolu, in occasione della sua visita ad Ankara dove ha incontrato l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. "Condividiamo punti di vista comuni sulla gestione delle migrazioni nell'area del Mediterraneo e siamo pronti a collaborare più strettamente per combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, la tratta di esseri umani e fermare le partenze illegali", ha precisato.



Tajani ha anche sottolineato gli stretti legami in ambito economico e culturale tra i due Paesi. "Basate su legami culturali di lunga data e su una comune identità mediterranea, le relazioni tra Italia e Turchia si sono consolidate nel tempo grazie a un proficuo dialogo politico e a relazioni economico-commerciali sempre più strette, nonché i vivaci scambi tra le rispettive società civili. Il commercio bilaterale ha raggiunto valori record negli ultimi due anni (prevediamo 25 miliardi di dollari quest'anno). Con la Turchia tra i nostri principali partner economici e commerciali, abbiamo l'obiettivo di raggiungere un commercio bilaterale di 30 miliardi di dollari nei prossimi anni. Grazie alla presenza di oltre 1.500 imprese italiane nel Paese, dobbiamo lavorare per cogliere le opportunità offerte dall'accorciamento delle filiere nel mondo.



Infine, ma non meno importante, la nostra cooperazione culturale ha preso slancio a pieno ritmo dopo la pandemia, con il maggior numero di studenti turchi nelle Università italiane, grazie ad accordi di cooperazione anche in ambito Ue".