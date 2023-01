Tunisia: secondo turno legislative il 29 gennaio Si vota per eleggere Parlamento, il 16 via a campagna elettorale

(ANSAmed) - TUNISI, 13 GEN - L' Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) tunisina ha fissato la data del 29 gennaio prossimo per lo svolgimento del secondo turno delle elezioni parlamentari. La campagna elettorale comincerà il 16 gennaio per terminare il 27. Sabato 28 giornata di silenzio elettorale, domenica 29 il voto.(ANSAmed).