Ong, prima 300 migranti soccorsi per volta, ora sono 80

ROMA - Da 300 a meno di 80 persone in media soccorse in mare con il decreto. E' quanto sottolineato dal capo missione di Medici Senza Frontiere, Juan Matias Gil, durante la conferenza stampa alla Camera sul Dl Sicurezza. "Dopo otto anni si continua a morire nel Mediterraneo", aggiunge. "Noi ora andiamo via dopo il primo soccorso quando prima facevamo 4,5 soccorsi in media a missione", spiega.



Dal 2015 sono state tratte in salvo "233mila persone", evidenzia poi Valentina Brinis di Open Arms. E sarebbero 20 i procedimenti penali e amministrativi a cui la Ong ha detto di essere andata incontro in questi anni. "E' un'area di mare in cui nel 2023 si continua a perdere la vita. E' una rotta trafficatissima, ogni anno a percorrerla sono 80-100mila persone. Oltre duemila muoiono in questa tratta", aggiunge Brinis.