Qatargate: Pe,parte procedura revoca per Cozzolino-Tarabella Dossier a commissione Juri, Metsola vuole fine iter a febbraio

(ANSAmed) - STRASBURGO, 16 GEN - Parte all'Eurocamera la procedura per la revoca dell'immunità di Marc Tarabella e Andrea Cozzolino nell'ambito del Qatargate. La presidente del Pe Roberta Metsola, dando il via ai lavori della Plenaria, ha annunciato l'inizio della procedura di revoca dei due eurodeputati, richiesta dalla giustizia belga. Toccherà alla commissione Juri prendersi carico del dossier nei prossimi giorni. I coordinatori della commissione si riuniranno questa sera per decidere il relatore del testo per la revoca dell'immunità. La presidenza dell'Eurocamera, hanno spiegato fonti del Pe, vuole concludere la procedura entro la Plenaria di febbraio.(ANSAmed).