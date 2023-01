Erdogan, elezioni anticipate si terranno il 14 maggio A 73 anni dalla prima vittoria dell'opposizione al kemalismo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 GEN - Le elezioni per il rinnovo del Parlamento e del Capo dello Stato in Turchia si terranno il 14 maggio, data anticipata rispetto al 18 giugno quando erano previste. Lo ha fatto sapere il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Trt. "Lo stesso giorno 73 anni dopo la nazione dirà ancora una volta è abbastanza", ha detto Erdogan in riferimento al 14 maggio 1950, quando il Demokrat Parti, partito di opposizione al Chp del fondatore della Repubblica, Mustafa Kemal Ataturk, vinse per la prima volta le elezioni. (ANSAmed).