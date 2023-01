Eurocamera, estendere al Marocco misure prese sul Qatar

STRASBURGO - Via libera alla relazione dell'Eurocamera contro le intimidazioni ai giornalisti in Marocco, in cui si esortano le autorità marocchine a rispettare i diritti dei media, in particolare nel caso di Omar Radi. Si tratta del primo voto che riguarda il Marocco dopo il caso Qatargate. E passa anche l'emendamento, presentato dal gruppo delle sinistre, che esprime "profonda preoccupazione" per le accuse secondo cui le autorità di Rabat avrebbero corrotto alcuni eurodeputati e chiede per i rappresentanti del Marocco "l'applicazione delle stesse misure applicate ai rappresentanti del Qatar".



Nel voto sulla risoluzione spicca il no di una nutrita pattuglia di oltre dieci socialisti spagnoli. Si è astenuto l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini. Più divisivo, nei gruppi del Pe, il voto sull'emendamento della sinistra che chiede l'estensione ai rappresentati del Marocco delle misure già adottate dall'Eurocamera sul Qatar dopo lo scoppio dell'inchiesta: tra queste lo stop all'accesso dei delegati dei due Paesi coinvolti nel caso. Il testo è passato senza i voti di Ecr, i cui eurodeputati, tra i quali gli italiani Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Denis Nesci e Raffaele Stancanelli, hanno optato per l'astensione.