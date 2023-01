Macron a Barcellona da Sánchez per vertice e nuovo trattato Attesa la firma di un patto sul modello di quello del Quirinale

(ANSAmed) - MADRID, 19 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso in mattinata a Barcellona, dove è previsto un incontro con il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e un contestuale vertice bilaterale tra diversi ministri di entrambi i governi. Il piatto principale del summit è la firma di un nuovo "trattato di amicizia" tra Francia e Spagna, un accordo sul modello del "Trattato del Quirinale" firmato a fine 2021 tra Parigi e Roma. Il vertice si terrà presso il Museo Nazionale D'arte della Catalogna (Mnac).



Macron è arrivato a Barcellona intorno alle 11.00.



Barcellona è la location scelta dal governo spagnolo per il vertice con il presidente francese anche come gesto in linea con la politica di ricerca di un riavvicinamento istituzionale con la Catalogna dopo le tensioni e le fratture degli ultimi anni legati alle istanze del movimento secessionista catalano. La conferenza stampa è prevista intorno alle 14. (ANSAmed).