Migranti: Johansson, numeri in calo, azioni Ue funzionano Commissario, 'Presto strategia su rimpatri, serve migliorare'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 GEN - "La cosa migliore per gestire le migrazioni è adottare il patto sulla migrazione e su questo punto stiamo facendo davvero progressi, sia con la presidenza ceca che con quella svedese. Ma nel mentre dobbiamo aumentare le nostre azioni. Ecco perché abbiamo presentato i piani speciali per il Mediterraneo centrale e i Balcani. Ora i numeri degli ingressi stanno scendendo grazie alle nostre azioni, quando agiamo insieme come Europa possiamo gestire le migrazioni in modo ordinato". Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario Ue per gli Affari interni.



"Quello che abbiamo visto recentemente è un aumento di ingressi illegali nell'Ue di persone che non hanno diritto alla protezione internazionale: Frontex nel 2022 ha compiuto 25mila rimpatri e questa sarà una parte importante nel lavoro di quest'anno. La prossima settimana presenteremo una nuova strategia sui rimpatri, questa è un'area dove aumenteremo il lavoro", ha aggiunto. (ANSAmed).