Riunione al Parlamento di Lubiana per difesa lingua slovena Mancano insegnanti all'estero, appello al governo

(ANSAmed) - LUBIANA, 19 GEN - Lo sloveno rischia di estinguersi in mancanza di insegnanti qualificati all'estero più che di scarso interesse nella lingua. È quanto è emerso da un incontro della Commissione parlamentare per i rapporti con gli sloveni nel mondo, riunitasi oggi a Lubiana per affrontare insieme ai deputati le necessità più stringenti per promuovere e diffondere lo sloveno nel mondo. Ksenija Dobrila, rappresentante dell'Associazione culturale ed economica slovena (SKGZ) in Italia, ha segnalato che ci sono sempre meno sloveni all'estero, motivo per il quale lo sloveno è sempre meno parlato in ambiente domestico, mentre rimane diffuso negli ambienti organizzati come la scuola e le attività sportivo-ricreative.



La presidente dell'Associazione delle società slovene in Croazia, Barbara Riman, ha sottolineato da parte sua la mancanza di personale docente e ha ricordato come la comunità slovena in Croazia si stia adoperando dal 2008, senza successo, per avere almeno un asilo in lingua slovena nel Paese. La Commissione ha adottato conclusioni in cui raccomanda al governo di intensificare il sostegno per il rafforzamento della lingua e dell'identità slovene. (ANSAmed).