Tunisia: ministro, con l'Italia c'è una concordanza di vedute

(ANSAmed) - TUNISI, 19 GEN - C'è una "concordanza di vedute" tra l'Italia e la Tunisia: lo ha detto il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, al termine della missione di ieri a Tunisi del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Lo scrive lo stesso Jerandi su Twitter, evidenziando come dalla visita sia emerso un "accordo su un nuovo approccio alle questioni migratorie in base all'incontro tra lavoro e formazione per una migliore integrazione nel mercato del lavoro italiano e nelle aziende italiane in Tunisia". E il concetto che "la migrazione regolare deve quindi sostituire la migrazione irregolare".



Intesa anche sull'"incentivazione di investimenti, scambi commerciali, istruzione, cultura" tra i due Paesi. Il "collegamento elettrico ELMED è un progetto faro che integra l'Africa all'Europa" scrive ancora Jerandi, concludendo che vi è accordo anche sulla "continuazione delle consultazioni per garantire l'attuazione di queste proiezioni". (ANSAmed).