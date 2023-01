ANSAmed - Agenda settimanale dal 23 al 29 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 20 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 23 al 29 gennaio: LUNEDI' 23 GENNAIO BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Esteri.



LISBONA - Prosegue la mostra dal titolo 'Le città Immaginate e Disegnate' di Valerio Morabito (fino al 10 febbraio).



BRUXELLES - Ue, il commissario Olivér Várhelyi riceve Christian Schmidt, Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina; Mohammad Shtayyeh, primo ministro dello Stato di Palestina; Tanja Fajon, ministro degli Esteri della Slovenia.



MARTEDI' 24 GENNAIO ZAGABRIA - Ue, 'Croazia, il 20/mo membro dell'area dell'euro', conferenza con il commissario. all'Economia Paolo Gentiloni.



TRIESTE - Ue, conferenza sui Balcani occidentali.



MERCOLEDI' 25 GENNAIO NAZIONI UNITE - Riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria.



ALGERI - Al via il forum di affari italo-algerino organizzato dell'ambasciata algerina in Italia in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli (Uin) e in partenariato con il club degli Imprenditori e Industriali di Metidja.



TUNISIA - Sciopero generale dei lavoratori del trasporto stradale, aereo e marittimo (fino al 26).



BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen riceve il signor Isaac Herzog, presidente dello Stato di Israele.



GIOVEDI' 26 GENNAIO STRASBURGO - Pe, sessione plenaria.



BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri della Giustizia e affari interni (anche il 27).



VENERDI' 27 GENNAIO Giornata internazionale della Memoria SABATO 28 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 29 GENNAIO TUNISI - Al via il secondo turno delle elezioni parlamentari.



(ANSAmed).