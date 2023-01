Atene, 'a breve un nuovo muro al confine turco lungo Evros'

ATENE - "Inizierà immediatamente la costruzione di un nuovo segmento di muro, lungo 35 chilometri" al confine tra la Grecia e la Turchia. Lo ha dichiarato il ministro greco per la Protezione del cittadino (l'equivalente del ministro degli Interni) Takis Theodorikakos in un'intervista all'emittente Skai. "L'estensione della recinzione lungo il fiume Evros, finalizzata a scoraggiare i migranti irregolari, è una questione di sicurezza non solo per la Grecia ma anche per l'Europa", ha aggiunto il ministro, che nella giornata di domani ospiterà nella città di Alexandroupolis, nella regione della Tracia, gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione europea, del Regno Unito e dei Paesi associati al Trattato di Schengen con l'obiettivo di informarli sulla situazione nell'area.



"Tutti gli europei devono essere pienamente consapevoli di quanto sia acuto e grande il problema e del duro lavoro svolto dalla Polizia ellenica", ha ribadito il ministro, ricordando come nell'anno appena concluso nella regione dell'Evros è stato impedito l'ingresso a 260mila migranti irregolari, e più di 1.450 trafficanti sono stati arrestati. Proprio nella giornata di oggi, la polizia di Salonicco ha annunciato l'arresto di sette persone e lo "smantellamento di una rete per il traffico di migranti" dalla Turchia alla Grecia attiva dallo scorso agosto, per un giro di 300mila euro.



Il muro di prossima costruzione si aggiungerà a quello già esistente, di circa 40 chilometri, e rientra nel piano annunciato dal governo greco di erigere una barriera lunga complessivamente 140 chilometri lungo il confine con la Turchia, disegnato in larga parte dal corso del fiume Evros.