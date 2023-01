Cisgiordania: nuovo avamposto illegale ebraico, ira Anp

TEL AVIV - Un nuovo avamposto illegale ebraico è stato costruito la notte scorsa nel nord della Cisgiordania, non distante da Nablus. L'avamposto è stato chiamato 'Or Chaim' (luce di Chaim) per onorare il rabbino Chaim Druckman, uno degli ideologi del Movimento sionista religioso (ora al governo in Israele), morto un mese fa. La mossa è stata condannata con durezza dall'Autorità nazionale palestinese (Anp) che ha denunciato "l'assalto dell'area da parte di un gruppo di coloni".



L'avamposto - in cui si sono accampate 5 famiglie, tra cui quella del nipote del rabbino - si trova vicino l'insediamento ebraico di Migdalim e ha come obiettivo quello - hanno riportato i media israeliani - di interrompere la contiguità territoriale palestinese dell'area. La decisione di erigere l'avamposto illegale è una prova per il governo nel quale il ministro della Sicurezza nazionale è Itamar Ben Gvir ed è un rappresentante del sionismo religioso. "Siamo fiduciosi che l'attuale governo di destra - ha detto Yedaia Stein, un membro dell'avamposto, citato dai media - si prenderà cura di questo punto strategico e, a differenza dell'esecutivo precedente, ci assisterà e sosterrà senza effettuare un'incursione per farci allontanare".