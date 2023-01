Espulso dalla Tunisia Moulay Hisham, principe del Marocco

RABAT - Moulay Hisham, principe del Marocco, cugino del re Mohammed VI, è stato espulso dalla Tunisia. Era in un hotel di Tunisi, oggi, in vista di una conferenza sulla "governance e la sicurezza in Marocco, Yemen e Tunisia", prevista per domenica, quando la polizia lo ha raggiunto pregandolo di rientrare nella sua stanza e fare le valige. La notizia, data via Twitter da Ignacio Sembrero, giornalista de El Pais, è stata subito diffusa via web. Il principe, figlio di Moulay Abdallah, fratello dell'ex re Hassan II, avrebbe ricevuto un mandato di espulsione come "persona non grata". Accompagnato all'aeroporto di Tunisi, ha preso un aereo in direzione di Parigi. Al momento, né le autorità di Tunisi, né quelle marocchine hanno rilasciato dichiarazioni.



Moualy Hicham aveva fortemente criticato il presidente tunisino Kais Saied in un articolo intitolato "Il fragile trionfo delle controrivoluzioni arabe", pubblicato nel settembre 2022 su Le Monde diplomatique. "Il blocco delle istituzioni guidato dal presidente tunisino Kais Saied per un anno sembra aver chiuso simbolicamente la parentesi democratica iniziata nel Maghreb e nel Machrek nel 2011", era scritto nelle prime righe dell'articolo. Le autorità tunisine avevano già vietato l'ingresso del "principe ribelle", in Tunisia nel 2017.