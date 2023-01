A Trieste la Conferenza nazionale sui Balcani con Tajani Focus su allargamento, economia e sviluppo della regione

(ANSAmed) - ROMA, 23 GEN - Promuovere il ruolo dell'Italia nei Balcani occidentali, una delle priorità del nuovo governo, e allo stesso tempo il processo di integrazione europea e la crescita economica dei Paesi della regione. Sono gli obiettivi della conferenza nazionale "L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione", promossa dalla Farnesina e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si terrà domani a Trieste.



Ad aprire i lavori sarà lo stesso Tajani, affiancato dal sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze, Sandra Savino. In agenda anche un video-saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e un intervento del commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi. Alla conferenza sono attesi rappresentanti delle più importanti realtà associative del mondo produttivo italiano, di imprese e istituzioni come Ice, Sace, Simest, Finest, Bei, Bers e altre. Ad arricchire il programma della conferenza sono inclusi vari panel dedicati agli obiettivi del partenariato Italia-Balcani Occidentali, con la partecipazione degli ambasciatori italiani nella regione, agli strumenti a disposizione del settore privato e per l'internazionalizzazione delle imprese e a quelli internazionali a sostegno della crescita economica.



Ci sarà poi anche la presentazione del progetto 'Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025', una delle iniziative transfrontaliere sull'asse tra Italia e Slovenia più importanti anche dal punto di vista simbolico. La conferenza nazionale segnala un rinnovato impegno dell'Italia verso i Balcani ancora fuori dalla Ue, non solo sul fronte dell'integrazione europea ma anche su quello della presenza economica italiana nell'area, con lo sviluppo economico dei Balcani considerato chiave per stabilità e sicurezza. (ANSAmed).