Esponenti Likud, demolire villaggio beduino con scuola di gomme Abitato di Khan al-Ahmar in Cisgiordania da tempo conteso

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GEN - Due esponenti di spicco del Likud, Yuli Edelstein e Danny Danon, hanno chiesto al governo del premier Benyamin Netanyahu di far evacuare e demolire al più presto possibile il villaggio beduino di Khan al-Ahmar in Cisgiordania che è lungo l'arteria Gerusalemme-Gerico. La richiesta è stata avanzata dopo un visita da parte dei due deputati sul luogo che, da tempo, si trova al centro di un contenzioso riguardo al suo destino tra Israele e la stessa Ue.



Nel posto - dove vivono circa 200 persone - tra l'altro si trova la 'Scuola di gomme' per i bambini beduini, costruita con il contributo di una ong italiana. Da tempo la Corte Suprema ha normato sulla demolizione del villaggio respingendo numerosi ricorsi da parte palestinese e delle organizzazioni dei diritti civili, in quanto Israele ha presentato un piano per ricostruirlo vicino al luogo e in pianta stabile. "Il mio messaggio al premier Netanyahu e al nuovo governo - ha detto Edelstein, citato dai media - è che non ci sono più scuse e che la Corte Suprema non può più essere accusata in tal senso".



I media hanno sottolineato che la visita dei due esponenti del Likud è avvenuta all'indomani della evacuazione, per la seconda volta, di un avamposto illegale ebraico in Cisgiordania e intitolato ad un rabbino ideologo del Sionismo religioso ora al governo con Netanyahu. (ANSAmed).