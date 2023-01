Crosetto,pretendere giustizia per Regeni e tenere rapporti 'Le due cose sono conciliabili'

(ANSAmed) - ROMA, 24 GEN - "Lo Stato deve chiedere tutta la verità e pretendere giustizia per Regeni, e contemporaneamente deve tenere rapporti con altri Paesi. Le due cose sono conciliabilissime, la fermezza sulla vicenda Regeni e il fatto che lo Stato debba dialogare con altri che sono fondamentali anche per il futuro di tutti noi per il Mediterraneo e per il fronte Sud del Paese". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un incontro nella caserma nella sede del Comando legione carabinieri Sicilia per congratularsi con i militari dell'Arma per la cattura del capomafia Matteo Messina Denaro. (ANSAmed).