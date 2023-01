Grecia: opposizione presenta una mozione di sfiducia al governo Tsipras rivela, un ministro e 5 militari erano spiati da Servizi

(ANSAmed) - ATENE, 25 GEN - L'ex primo ministro greco e leader dell'opposizione di sinistra, Alexis Tsipras, ha presentato oggi una mozione di sfiducia al governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis, dopo aver rivelato in parlamento che un ministro e cinque militari sono stati posti sotto sorveglianza da parte dello Stato.



Per "sostenere la democrazia" e in seguito all'indagine di un'autorità pubblica sulla sorveglianza di un ministro e cinque soldati, "il premier non può più restare" al potere, ha indicato davanti ai deputati greci Alexis Tsipras, leader di Syriza.



(ANSAmed).