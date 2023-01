Spagna: leader secessionisti chiedono revoca delle condanne Presentati ricorsi dopo la recente riforma del codice penale

(ANSAmed) - MADRID, 25 GEN - Alcuni dei leader politici catalani condannati nel 2019 dalla giustizia spagnola per il tentativo secessionista del 2017 hanno presentato ricorsi per chiedere la revoca delle sentenze: lo riportano La Vanguardia ed altri media iberici.



I ricorsi sono stati presentati presso la Corte Suprema dai legali di Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa e Carme Forcadell, tutti esponenti del partito Esquerra Republicana che all'epoca occupavano alte cariche pubbliche in Catalogna. I leader in questione sostengono che, dopo una recente riforma del codice penale riguardante la sedizione (sostituita da un illecito di disordini pubblici) e malversazione (che ora comporta pene più lievi in alcuni casi), le condotte loro imputate non sono più associabili a nessuno di questi reati; motivo per cui - affermano le loro difese - ora dovrebbero essere assolti.



Tutti e quattro i politici sono stati scarcerati dopo che il governo centrale guidato da Pedro Sánchez ha concesso loro l'indulto. (ANSAmed).