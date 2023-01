Anp, 'Coordinamento sicurezza con Israele non esiste più' Leadership Abu Mazen, ricorso a Consiglio sicurezza Onu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - "Il Coordinamento di sicurezza con Israele non esiste più da questo momento". Lo ha deciso la leadership palestinese di Abu Mazen in una riunione d'emergenza convocata dopo i fatti di Jenin. L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha quindi annunciato il ricorso al Consiglio di sicurezza dell'Onu per quanto accaduto in Cisgiordania.



