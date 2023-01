Erdogan vede il presidente curdo iracheno Barzani ad Ankara Incontro chiuso alla stampa

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 GEN - Il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il presidente del Kurdistan iracheno Nechirvan Barzani in visita ad Ankara. Lo rende noto la Tv di Stato turca Trt facendo sapere che l'incontro è chiuso alla stampa.



"Incontrare il presidente turco è sempre un piacere. Oggi abbiamo discusso di questioni urgenti, tra cui le relazioni tra la Regione del Kurdistan/Iraq e la Turchia e sviluppi regionali in un incontro produttivo ad Ankara", ha scritto il presidente curdo iracheno Nechirvan Barzani su Twitter a proposito della visita in Turchia. (ANSAmed).