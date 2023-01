Herzog, 'negare diritto esistenza a Israele è antisemitismo' 'Su Internet antisemitismo si sta diffondendo a ritmo record'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 GEN - "In questa plenaria, desidero sottolineare la linea sottile tra la critica allo Stato di Israele e la negazione dell'esistenza dello Stato di Israele.



Ovviamente va bene criticarci e va bene non essere d'accordo con noi. Il nostro Paese è aperto alle critiche come tutti i membri della famiglia delle nazioni. Mettere in dubbio però il diritto all'esistenza del popolo ebraico sullo stato-nazione non è diplomazia legittima! È antisemitismo nel vero senso della parola e deve essere completamente sradicato". Così il presidente israeliano Isaac Herzog, durante il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto.



"Gli ultimi rapporti indicano nuovi record di odio, l'antisemitismo continua ad assumere nuove sembianze, e questa volta è attivo anche su piattaforme virtuali - è alimentato da esse e vi mette radici, prosperando, diffondendo veleno. Su Internet, l'antisemitismo virale si sta diffondendo a un ritmo record, con un semplice clic", ha spiegato Herzog.



"La distanza tra un video virale e un'aggressione fisica non esiste più, la distanza tra un post su Facebook e l'abbattimento di lapidi in un cimitero è più breve di quanto si possa pensare.



I tweet di uno squilibrato possono uccidere. Possono davvero", ha concluso il presidente. (ANSAmed).