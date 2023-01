Ministra degli Esteri francese a Odessa nonostante i missili Colonna: 'Appoggio alla sovranità dell'Ucraina, oggi come ieri'

(ANSAmed) - PARIGI, 26 GEN - La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, è arrivata oggi a Odessa, porto dell'Ucraina, per mostrare il sostegno di Parigi al Paese, anche questa notte sotto una pioggia di missili russi. "A Odessa! Per sottolineare l'appoggio della Francia alla sovranità dell'Ucraina, oggi come ieri", ha twittato la responsabile del Quai d'Orsay, proprio mentre giungevano le notizie del danneggiamento nei bombardamenti di due siti della regione essenziali per la produzione di energia. (ANSAmed).