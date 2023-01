Per morti Jenin Abu Mazen proclama 3 giorni di lutto nazionale In Cisgiordania scioperi di protesta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Il presidente della Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e ha ordinato l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionali in onore dei "martiri del massacro" condotto oggi dall'esercito israeliano a Jenin, Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.



In precedenza Abu Mazen aveva convocato a Ramallah una riunione straordinaria dell'esecutivo dell'Anp. Fonti locali aggiungono che in diverse città palestinesi della Cisgiordania sono in corso scioperi del commercio in protesta per le uccisioni di almeno 9 palestinesi nel corso dei duri scontri avvenuti a Jenin. (ANSAmed).