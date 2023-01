Rifugiati: Francia, richieste asilo schizzate del 31% nel 2022 65.833 sfollati ucraini recensiti nel Paese a fine anno

(ANSAmed) - ROMA, 26 GEN - Le richieste di asilo in Francia sono schizzate del 31% nel 2022, raggiungendo le 137.000 unità, una soglia vicina ai suoi livelli record: è quanto riferiscono le autorità di Parigi. Secondo il ministero dell'Interno, a undici mesi dall'inizio della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia di Vladimir Putin, sono 65.833 gli sfollati ucraini recensiti in Francia a fine 2022. (ANSAmed).