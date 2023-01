Damasco 'responsabile attacco al cloro nel 2018 in Siria' Lo dichiara Organizzazione per proibizione armi chimiche (Opac)

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GEN - L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi chimiche (Opac) si appresta a pubblicare una relazione in cui si afferma che esistono "ragionevoli motivi di credere" che il governo siriano sia stato responsabile di un attacco con armi chimiche contro la popolazione civile alla periferia della capitale Damasco nel 2018. Lo si apprende da media siriani e panarabi che citano un'anticipazione resa nota dagli stessi organi dell'Opac basati all'Aja in Olanda.



Nell'attacco dell'aprile del 2018 contro la cittadina di Duma morirono 43 persone secondo un bilancio stilato da diverse fonti autorevoli ma impossibile da verificare in maniera indipendente sul terreno. (ANSAmed).